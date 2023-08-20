مقتل مغربي على يد سائق تاكسي تركي يثير غضبة شعبية عربية واسعة تنادي بمقاطعة السياحة في تركيا/ فيديو مؤلم

“القدس العربي” – قُتل مغربي مقيم في تركيا، امس الاول الجمعة، على يد سائق تاكسي في جريمة بشعة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد أحياء إسطنبول.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع اعتداء السائق التركي على المغربي جمال دومان (57 عاما) بالضرب ليسقط الأخير ويرتطم رأسه بالأرض، ويعلن لاحقا عن وفاته في المستشفى.

ووفقا لتغريدة نشرها الصحافي التركي، ابراهيم هاسكلوغلو، فقد اندلع شجار بين المواطن المغربي وسائق التاكسي الذي رفض نقله بسيارته، بسبب “قصر المسافة”.

وأضاف هاسكلوغلو: “توفي الرجل الذي سقط وضرب رأسه على الأرض لاحقا في المستشفى”.

وقد طالبت زوجة الضحية، فاطمة دومان السلطات التركية بمتابعة حق زوجها قانونيا.

وعن تفاصيل الحادثة أوضحت السيدة المغربية: “أوقف زوجي سيارة أجرة في تقسيم وهناك وقع شجار بينه وبين السائق، الذي رفض أن يقله بحجة أن المسافة قصيرة. وقد اتصل بي رقم لا أعرفه وأخبرني بأنه تم نقل زوجي إلى المستشفى وحالته خطيرة للغاية. عندما وصلت إلى المستشفى كان زوجي قد توفي”.

وقد أثارت هذه الجريمة غضبا شعبيا عربيا واسعا واتهامات بتنامي “العداء تجاه العرب في تركيا”، وسط انتشار مجموعة من المقاطع المصورة، مؤخرا، أظهرت اعتداءات وشجارات بين سياح عرب ومواطنين أتراك.

وفي حادثة غريبة تدل على الاستهتار التركي بالعرب، اقدمت السلطات التركية على ترحيل سائحين مغربيين إلى الشمال السوري، لاعتقادها أنهما سوريان، ضمن حملات الترحيل “القسري” للاجئين السوريين.

🎥 زوجة مقيم مغربي مقتول تطالب بحق زوجها قالت السيدة المغربية فاطمة قريب إن زوجها جمال دومان قُتِل أثناء شجار مع سائق تكسي في منطقة بيه أوغلو في إسطنبول نتيجة سقوطه على الأرض وتعرضه لنزيف داخلي، مطالبةً السلطات التركية بمتابعة حق زوجها قانونيًا. pic.twitter.com/UrgFVX3GG0 — سنا ترك (@SenaTurkNews) August 18, 2023

سائق سيارة أجرة تركي يقتل سائح مغربي " جمال دومان " بعدما رفض توصيله لأن المسافة قصيرة ومعرفته أن الشخص سائح أجنبي ، اذا كنت عربيا أو مغاربيا ولديك خطط السفر لتركيا ، فكر جيدا قبل السفر، الأمور لم تعد كما كانت !! #TURKIYE_IS_NOT_SAFE pic.twitter.com/3bCiojqror — Youssef Aabou (@misahax) August 19, 2023