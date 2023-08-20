سبحان مُغيّر الأحوال.. تواصل الأجواء الحرارية اللاهبة في الأردن، وتساقط البَرَد بأحجام كبيرة في الأراضي السعودية/ فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تساقط حبات بَرَد كبيرة الحجم على منطقة شمال غربي أبها في المملكة العربية السعودية.

وقد أظهر مصور الفيديو تساقط حبات البَرَد على ملعب كرة قدم في هذه المنطقة من مرتفعات عسير، ما تسبب في تغطية الأرض باللون الأبيض.

كما أعرب مصور الفيديو عن سعادته بهذه الأجواء، قائلا: “تجربة بردية رائعة، الأجواء في مرتفعات عسير تشبه الشتاء، وهناك تغير بدرجات الحرارة بمقدار 10 درجات، تفضلوا وشاهدوا هذا المشهد الرائع للبرد”.

ومع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في بعض مدن السعودية، إلا أن مدينة “أبها” تعيش أجواء تنافس جمال طبيعتها دول العالم، حيث الهواء البارد المنعش، وزخات المطر، في الوقت الذي شهدت فيه منطقة عسير أمس تساقط حبات البَرد لتكتسي جبال “السودة” الشهيرة باللون الأبيض.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مشاهد هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير أمس، وتساقط حبات البرد على جبال السودة وقراها، واستطاع المصور الضوئي سعيد آل مشهور، ثوثيق جماليات الطقس الذي أمتع زوار المنطقة والسياح القادمين إليها من مختلف مناطق المملكة ومن دول الخليج، للاستمتاع بالجو الجميل والطبيعة الخلابة، بينما تعاني العديد من دول العالم من درجات الحرارة المرتفعة.

و قال سعيد آل مشهور : منطقة عسير تضم في نواحيها العديد من المناطق الجميلة التي تنافس جمال أهم دول في العالم، كما أن الجو العليل والنسمات الباردة وحبات البرد التي كست المنطقة أمس، أشاعت البهجة في قلوب سكان المنطقة وزوارها، إضافة إلى تساقط شلالات المياه من الجبال بعد هطول الأمطار، مما توج المنطقة بالجمال وبهذه اللوحات الربانية التي منحها الله.

يذكر أن الأمطار التي هطلت البارحة على أجزاءٍ واسعة من منطقة عسير ساهمت في توافد أعدادٍ كبيرة من أهالي وزوّار المنطقة على المتنزهات والحدائق، حيث ازدحمت الطرق المؤدية إلى ضواحي مدينتَي أبها وخميس مشيط بالمركبات التي تقل مئات العائلات المتجهة إلى مواقع جريان السيول وتجمُّع البَرَد.

وتركزت الأمطار التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على متنزهات “السودة” و”قرى بني مازن” و”الفرعاء”، إضافة إلى أجزاءٍ من محافظتَي رجال ألمع وأحد رفيدة.

تساقط البرد ظهر اليوم على مركز طبب شمال غرب أبها.

pic.twitter.com/awpDqTYcsO — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 20, 2023

https://www.youtube.com/shorts/-w_WyP2uXds?feature=share