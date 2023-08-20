جيش العدو يشن حملة إقتحامات وإعتقالات وإجراءات تعسفية بمحافظة نابلس طوال أمس واليوم، بحثاً عن بطل عملية حوارة
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سبحان مُغيّر الأحوال.. تواصل الأجواء الحرارية اللاهبة في الأردن، وتساقط البَرَد بأحجام كبيرة في الأراضي السعودية/ فيديو
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