جيش العدو يشن حملة إقتحامات وإعتقالات وإجراءات تعسفية في محافظة نابلس، فجر اليوم الاحد، بحثاً عن منفذ عملية حوارة
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داعياً لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين للأردن.. مشعل يعلن ان الاحتلال يستعجل حسم الصراع في الضفة والقدس
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