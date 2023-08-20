بدء تقديم طلبات الالتحاق بكليات المجتمع الرسمية الثلاثاء المقبل

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط، ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 29 آب الحالي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن آلية تقديم الطلب تتم عبر قيام الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50 بالمئة فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وسيجد طلبين للالتحاق هما: طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن 20 خياراً.

ويقوم الطالب -في الطلب الأول- بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته 10 دنانير بعد تعبئته وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني “إي-فواتيركم”، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

أما الطلب الثاني، فهو طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن 10 خيارات، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته 5 دنانير، بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم” ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

وبخصوص التفاصيل والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبين خاصة الشروط الخاصة بالقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، دعا الخطيب، الطلبة للدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي/قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة