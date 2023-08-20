جيش العدو يشن حملة إقتحامات وإعتقالات وإجراءات تعسفية في محافظة نابلس، فجر اليوم الاحد، بحثاً عن منفذ عملية حوارة
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السلطات المصرية تلقي القبض على صحفي يعمل في منصة «متصدقش» لانها كشفت اسرار فضيحة “طائرة زامبيا”
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