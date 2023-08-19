هاني شاكر يطرح اغنية “مروَّق” مستعيناً بالذكاء الاصطناعي/ فيديو

استخدم الفنان المصري هاني شاكر تقنية الذكاء الاصطناعي في أحدث أغانيه التي طرحها، مساءامس الجمعة، على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بعنوان “مروق”.

وتعتبر أغنية “مروق” ثاني أغاني شاكر في موسم صيف 2023 بعد طرحه مؤخرا أغنية “الكبير”، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام.

وكان الفنان المصري قد صرح قبل أيام قليلة أنه يوافق على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المشاريع الغنائية والموسيقية، ولكن ضمن معايير محدّدة.

وقد أعرب صناع الأغنية الجديدة عن سعادتهم بالتعاون مع هاني شاكر، مؤكدين أنهم متحمسون لطرح العديد من المشاريع الغنائية القادمة، والتي يظهر فيها شاكر بشكل مختلف ومفاجئ للجمهور العربي.

وفي الـ 27 من شهر يوليو/تموز الماضي، طرح النجم هانى شاكر، مؤخرًا أغنية بعنوان “الكبير”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

النجم هانى شاكر سبق وان طرح أحدث أغنياته “فرق فى الإحساس”، على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، حيث كان هاني قد روج للأغنية بـ”نيو لوك” جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه.

وقد أعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل