رامي إمام يبكي حين قبّل شقيقه محمد يده ورأسه/ فيديو

بالامس أعلن الممثل المصري محمد إمام انتهاء تصوير أحدث أفلامه “أبو نسب”، ونشر مقطع فيديو من آخر يوم في التصوير.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره محمد إمام على صفحته الرسمية على موقع “الإنستغرام” شقيقه الأكبر المخرج رامي إمام وهو يوجه الشكر لشقيقه محمد إمام ويشيد بالعمل معه، وبالتزامه وخبرته الفنية، وهو ما جعل محمد إمام يذهب إليه ويحتضنه ويقبل يده ورأسه.

وبعدها ظهر رامي إمام في مقطع الفيديو وهو يمسح دموعه، ثم ظهرت أصوات فريق العمل وهي تعلو بكلمة “فركش”.

وقد كتب محمد إمام رسالة لشقيقه “رامي” وأرفقها بمقطع الفيديو الذي يشيد فيه بالتعاون معه، وقال:” أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه .. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي”.

فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب هو أحدث أفلام الفنان محمد عادل إمام، والذي يتعاون فيه لأول مرة مع شقيقه المخرج رامي إمام، ويجمعه الفيلم للمرة الثالثة بالفنانة ياسمين صبري، كما يضم الفيلم أيضا الفنان ماجد الكدواني، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد لطفي، والفنانة هالة فاخر، والفيلم من تأليف أيمن وتار.

وفيلم “أبو نسب” هو فيلم كوميدي يناقش القضايا الاجتماعية التي يواجهها الشباب في العلاقات الاجتماعية والأسرية، فهو يلعب دور طبيب وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدته، ويحب الفنانة ياسمين صبري التي يلعب الفنان ماجد الكدواني دور والدها، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

وقد عبرت الفنانة ياسمين صبري في لقاء لها عن سعادتها بالتعاون مع كل من رامي إمام ومحمد إمام، وقالت في رسالة للسيدة هالة الشلقاني والدتهم “يا زين ما ربت”، وفيلم “أبو نسب” هو ثالث عمل تلتقي فيه ياسمين صبري مع محمد إمام، حيث حققا من قبل نجاح أول أفلامهما وهو “جحيم في الهند” الذي عرض في عام 2016 وتعاونا فيه مع المخرج معتز التوني، كما تعاونا للمرة الثانية عام 2018 في فيلم “ليلة هنا وسرور”، بالتعاون مع المخرج حسين المنباوي.

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