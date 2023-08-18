الأمم المتحدة تتهم قوات الدعم السريع بالعنف الجنسي والاغتصاب والعبودية الجنسية ضد النساء في دارفور/ فيديو

“احتجزت قوات الدعم السريع المئات من النساء في ظروف .. مهينة وتعرضن لاعتداء جنسي” يقول تقرير للأمم المتحدة. وتتهم منظمات حقوقية مقاتلي الدعم السريع باغتصاب عشرات النساء والفتيات في دارفور واستهداف نساء قبيلة المساليت.

اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية بالعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية ضد النساء والفتيات في أكثر من 100 حالة .

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ الخامس عشر من أبريل / نيسان، وترددت تقارير متكررة عن جرائم وحشية ضد السكان المدنيين في منطقة دارفور.

وذكر تقرير لمفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023)، أن نساء وفتيات سودانيات في المراكز الحضرية ومنطقة غرب دارفور عرضة بشكل كبير لخطر العنف.

واستند التقرير، الذي أعده خبراء مستقلون للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى روايات العديد من شهود العيان. وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير “احتجزت قوات الدعم السريع المئات من النساء في ظروف غير إنسانية ومهينة وتعرضن لاعتداء جنسي وأنهن عرضة للعبودية الجنسية “.

وبسبب القتال الدائر، قال خبراء إنه يتم بشكل كبير عرقلة دعم ورعاية ضحايا العنف الجنسي. ودعت الأمم المتحدة بالتالي مجددا كلا طرفي الصراع لوقف العنف. ووفقا للأمم المتحدة، نزح أكثر من 4 ملايين مدني جراء الصراع وقُتل أكثر من 4 آلاف.

استهداف النساء من عرقية بعينها

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس في نيروبي إن المقاتلين كانوا يستهدفون على ما يبدو أعضاء من قبيلة المساليت ونشطاء. وتوثق المنظمة الحقوقية في تقرير لها 78 حالة اغتصاب في هجمات على مواقع بغرب دارفور بين نهاية أبريل/ نيسان ونهاية يونيو/ حزيران.

وذكر تقرير هيومان رايتس ووتش أن مقاتلي ميليشيا الدعم السريع استهدفوا صراحة النساء طبقا لانتمائهن العرقي، مستشهدا بتصريحات من تمت مقابلتهم. بالإضافة إلى ذلك، قالت بعض النساء إنهن تعرضن لهجمات بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان. وتلقت امرأة واحدة فقط رعاية طبية بعد الهجوم عليها.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د) تعرضت النساء في كثير من الأحيان للاغتصاب من قبل العديد من الرجال. وبحسب المعلومات، تم إجراء العديد من المقابلات مع ناجيات وشهود ومساعدين طبيين من أجل البحث الاستقصائي.

ومن جهتها، حثت رئيسة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، على مزيد من المساعدة للناجيات من العنف الجنسي في دارفور.

يذكر أن منطقة دارفور الواقعة غربي البلاد شهدت أعمال عنف عرقية على مدى عقود. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بدء تحقيق في أدلة الجرائم المتعلقة بالنزاع.

(د ب أ، ي ب د)