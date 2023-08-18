اعتقال رجل تسلل إلى برج إيفل وقفز منه بالمظلة/ فيديو

نشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو يظهر فيه رجل يحلق في السماء بمظلته، بعد أن تمكن من التسلل إلى برج إيفل الشهير والقفز منه.

ونقلت قناة “BFMTV”، عن مصادر في الشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل، أمس الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.

فيما قالت إدارة البرج إن “الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل”.

ووفقا للقناة الفرنسية، فقد هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من برج إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، لافتة إلى أن افتتاح البرج “تأخر قليلا صباح أمس بسبب الحادث”.

يذكر أنه يوم السبت الماضي، تلقت الشرطة الفرنسية بلاغا “كاذبا” بشأن وجود قنبلة في برج إيفل، وتم إخلاء الطوابق الثلاثة وساحته الأمامية لتمشيط المكان، وبعد ساعتين من إخلائه، سُمح للزائرين بالعودة إلى البرج.

🪂 Un homme saute de la tour Eiffel en parachute La scène a été filmée hier matin par une témoin @BFMTV pic.twitter.com/T69x3zJ94E — BFMTV (@BFMTV) August 18, 2023