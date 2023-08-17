مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ينعى الزميل سالم ذياب

نعى مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ابراهيم البواريد الزميل الإعلامي سالم علي ذياب الذي انتقل الى رحمته تعالى مساء امس الاربعاء إثر مضاعفات مرضية .
وقد ترحم عليه ضارا الى المولى عز وجل ان يتغمده برحمة واسعة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .
وكان المرحوم سالم علي ذياب قد عمل في دائرة الأخبار في التلفزيون الأردني ومندوبا للشؤون السياسية ، وقام على تغطية عديد من الأحداث والمؤتمرات الهامة داخل الوطن وخارجه .
ولد الزميل المرحوم سالم علي ذياب في الشوبك عام 1950، وعمل في الاذاعة الاردنية في سبعينيات القرن الماضي ، ثم انتقل إلى التلفزيون الأردني عام 1978، حيث تولى مناصب مذيع ومقدم برامج ومدير لقسم الأخبار المحلية .
كما عمل مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس النواب.
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