معركة إعلامية بين إبن سلمان وإبن زايد، يخوضها "بالوكالة" الأكاديمي السعودي آل زلفة، والمستشار الإماراتي قرقاش
أهم العناوين
جرينتش+2 12:28
كندة علوش تكشف عن برومو فيلمها العالمي الأول/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني