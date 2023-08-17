صفحة من “أخلاقيات” رؤساء أمريكا.. مرور 25 عاماً على فضيحة بيل كلينتون الكذاب والمتدربة مونيكا لوينسكي اليهودية

استشهاد المقاوم مصطفى الكستوني واعتقال شقيقه لدى مداهمة قوات العدو، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين/ فيديو
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