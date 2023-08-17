استشهاد المقاوم مصطفى الكستوني واعتقال شقيقه لدى مداهمة قوات العدو، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:59
دعوات لمقاطعة السياحة في تركيا، بعد إشتداد العنصرية ضد السياح العرب، والاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً / 4 فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني