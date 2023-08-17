دعوات لمقاطعة السياحة في تركيا، بعد إشتداد العنصرية ضد السياح العرب، والاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً / 4 فيديو

يشهد هذا الصيف انتشارا كبيرا لمقاطع مصورة يتداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، تظهر حدوث اعتداءات لفظية وجسدية بحق بعض السياح العرب في تركيا، مما دفع عددا كبيرا من الناشطين لاعتبار أنها “ظاهرة ممنهجة تعكس عنصرية”، وإطلاق حملات إلكترونية لمقاطعة السياحة في “بلاد الأناضول”، بينما يصر آخرون على أن تلك الوقائع “ليست إلا حوادث فردية” يمكن أن تقع فصولها في أي بقعة من العالم.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة التركية، فإن البلاد كانت قد استقبلت 23 مليوناً و30 ألفا و209 سائحين أجانب، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، فيما احتل الألمان المرتبة الأولى في قائمة السياح الأجانب.

وعلى الصعيد العربي، حل العراق في المرتبة الأولى من حيث إجمالي زوار تركيا في تلك الفترة. وزار البلاد 660 ألفا من العراق، و279 ألفا من الكويت، ومن ثم الأردن بـ272.676 ألف زائر.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها السفير التركي في السعودية، فاتح أولوصوي، في يونيو الماضي، أكد أن أرقام السائحين السعوديين “شهدت نمواً”، حيث وصلت إلى ما يقارب 500 ألف سائح خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المنصرم.

وبحسب المسؤول في وكالة غرب البحر الأبيض للتنمية، عثمان أرول ساري دره، فإن “السياح العرب ينفقون مبالغ تصل إلى 4 آلاف دولار لكل سائح خلال زيارتهم إلى تركيا”، بينما “ينفق السياح الروس حوالي 800 دولار فقط” خلال رحلاتهم السياحية.

فيديوهات مثيرة للجدل

ورغم الثقل المادي الذي يشكله السائح العربي في تركيا، لاسيما القادمين من دول الخليج، فقد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يقول متداولوها إنها “تكشف مدى العنصرية” التي يتعرض لها العديد من السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن أحدث تلك المقاطع المصورة التي جرى تداولها، ما يكشف، بحسب ناشريها، عن وقوع اعتداء من قبل بعض العمال في مطعم بإسطنبول بحق سياح خليجيين.



وبحسب الفيديو، فإن شجارا عنيفا وقع بين عمال المطعم والسياح بسبب خلاف على الفاتورة، التي قال الزوار إنها “مبالغ فيها ولا تعكس الأسعار الحقيقية لما طلبوه” من طعام وشراب، بيد أن بعض المغردين الأتراك باللغة العربية، نفوا أن يكون الشجار بين عرب وأتراك.

وقبل ذلك، انتشر مقطع مصور لسيدة خليجية وهي تصرخ: “أغلقوا السياحة وتحدثوا إلى إردوغان”.

وبدا على وجه تلك السيدة الغضب وهي تلمح إلى “العنصرية” الموجهة ضد السياح العرب، مطالبة بـ”عدم استقبالهم بالأساس ما دام ليس مرغوبا فيهم”.

ورغم أن البعض اعتبر أن تلك السائحة الخليجية “بالغت” بردة فعلها تجاه “امرأة تركية حاولت تجاوزها في الطابور في أحد المطاعم”، وفق الرواية التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بيد أن آخرين عدوا ذلك “تصرفا طبيعيا” جراء تراكمات أصبحت تستهدف الزوار العرب في العديد من المرافق السياحية في تركيا.

في تركيا سيدة خليجية تتعرض لمضايقات من شخص يحاول إزعاجها بمطعم ماكدونالدز وترد عليه: إن كنتم لا تريدوننا تحدثوا مع أردوغان.pic.twitter.com/Ra5KAD4U1l — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 9, 2023



وفي نفس السياق، أثار فيديو اعتداء العديد من الأتراك على شاب يمني أعزل، قيل إنه كان “يدافع عن شقيقه”، الكثير من الغضب والاستياء لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية.

نرجوا من @MediaAttacheTR متابعة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين لتقديمهم للعدالة من أجل تعويض المجني عليهم الشابين اليمنيان ومتابعة وضعهم الصحي واصدار بيان رسمي بما حدث والاجراءات المتخذة لحماية اليمنيين تجاه هذه الافعال العنصرية المخالفة للقوانين الدولية. https://t.co/MUaLRpnavy — هدى الصراري Huda Alsarari (@h_alsarare) August 1, 2023

وكان موقع “ارفع صوتك” قد تواصل على مدى أسبوعين مع عدد من المكاتب السياحية التي يعمل فيها أو يديرها سوريون أو عرب في إسطنبول، وقالوا إن أعداد السياح العرب “قلت بشكل واضح وملموس في هذا الموسم، الذي كان يُفترض أن يكون فرصة لتعويض فترة الركود السابقة”.

وقال، محمد.س، الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، وهو أحد أصحاب الشركات السياحية في منطقة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول: “هناك فرق واضح بين أعداد السياح في موسم الصيف الماضي والموسم الحالي، فقدنا كثيراً من الزبائن الذين ألغوا حجوزات الفنادق والسفر، وغيّروا وجهتم إلى مناطق سياحية في دول ثانية”.

وتابع: “قالوا لنا بصريح العبارة إنهم لم يعودوا يرغبون في مواجهة تصرفات عنصرية، فهم في إجازة للاستجمام والراحة وليس لمواجهة المشاكل”.

من جانبه، طالب الممثل والفنان الكويتي، عبد الله الطليحي، عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، بعدم السفر إلى تركيا بسبب “العنصرية المتزايدة” و”حوادث الاحتيال والنصب” التي يتعرض لها السائحون العرب هناك.

وقال في تسجيل مصور: “السياح الكويتيون والسعوديون يذهبون إلى تركيا بكثرة ولا أعرف السبب وراء ذلك، فهي ليست رخيصة، وإذا كنتم تبحثون عن طبيعة جميلة فاذهبوا إلى أذربيجان أو جورجيا أو البوسنة”.

وأضاف: “في تركيا تجلس في مطعم وتكون فاتورتك على سبيل المثال ما يعادل 100 دينار كويتي، فتجدها قد أصبحت 400 دينار ويجب أن تدفعها رغما عنك، وإذا كنت سائحا خليجيا ودخلت محل ملابس ولم تشتر تتعرض للاعتداءات والإهانات والشتم، وفي حال ذهبت في مشوار بسيارة أجرة فإن السائق سيستغلك بأي شكل لأنك عربي وكأنه وبينك ثأر قديم”.

#تركيا ولازال بعض الناس يسافرون لها بلا كرامه pic.twitter.com/vHtGaTu4Py — عبدالله الطليحي (@AbdullaAltulahi) August 13, 2023

“فتّش عن الاقتصاد”

ومع الاطلاع على هذه المستجدات، يفرض سؤال نفسه بقوة.. هل ما يحدث في تركيا عبارة عن “حواث فردية، أم ظاهرة عنصرية مستفحلة؟”.

في معرض إجابته على هذا السؤال، يرى الناشط الحقوقي المهتم بأوضاع الاجانب واللاجئين في تركيا، طه الغازي،: “ان العامل الاقتصادي لعب دورا مهما في تزايد أعمال العنف تجاه العائلات العرببة، التي ينظر إليها نظرة سلبية في بعض مراكز التسوق أو أماكن الاستجمام والترفيه، نظرا للتفاوت الكبير في المستوى المادي بين المواطن التركي ونسبة كبيرة من السياح العرب، خاصة الخليجيين منهم”.

وعلى نفس المنوال، اعتبر المحلل والكاتب السياسي الكويتي، فهد الشيلمي، أن “تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا وغلاء المعيشة، جعل فئات من الطبقات الفقيرة، لاسيما ممن يتعاملون مع السياح مثل السائقين وعمال المحال والمطاعم، ينظرون بعين الحقد والحسد للزائر العربي”.

من جانبه، يرى الكاتب الصحفي المختص بالشؤون التركية والإقليمية، فراس رضوان أوغلو، أن تلك الظاهرة “تعود إلى توجّه بعض الأحزاب المعارضة في تركيا التي تميل إلى الثقافة الغربية، وتعتبر أي تقارب مع كل ما هو عربي عودة إلى التخلّف، بمنطق أن العرب يُعيدون إلى أذهان هؤلاء العنصريين فكرة الإسلام السياسي الذي قامت عليه الخلافة العثمانية”.

ويوضح أوغلو لـ”ارفع صوتك”: “تركيا مع الأسف لا يوجد فيها قانون يحاسب هؤلاء العنصريين على ممارساتهم، ويجب أن تتصرف الحكومة التركية بوضع قانون رادع”.

“أحداث فردية ولكن”

في المقابل، يرى الغازي” أن “حوادث العنصرية تجاه الاجئين السوريين والجالية العربية من مقيمين أو سياح، كانت بالفعل “وقائع فردية نادرة” قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في مايو الماضي.

ويضيف: “لكن بعد الانتخابات وعقب الخطة التي أعلن وزير الداخلية التركية، علي يرلي قايا، لضبط واعتقال المهاجرين غير الشرعيين، فإن تلك الاعتدءات اللفظية والجسدية ضد السياح العرب زادت بصورة جلية”.

ويعزو الغازي تلك الاعتداءات إلى عدة نقاط، موضحا: “بالإضافة إلى العامل الاقتصادي، فإن هناك موروثا ثقافيا واجتماعيا يحض على كره العرب، عاد إلى الظهور من جديد بالتزامن مع الحملة على اللاجئين السوريين”.

ويتفق في هذه الزاوية الباحث الكويتي الشليمي، لافتا إلى “العنصرية تجاه اللاجئين السوريين زادت من كراهية العرب”، موضحا: “لذلك لن تجد هناك مشاكل يتعرض لها السائح القادم من السنغال على سبيل المثال”.

ويستطرد: “حالة العداء لدى العرب كانت منتشرة لدى فئة من المجتمع التركي في العقود المنصرمة، لكنها عادت بقوة بعد حملات التحريض على اللاجئين السوريين وما تبع ذلك من اعتداءات على العرب الآخرين”.

وفي نفس السياق، يرى الباحث في مركز تحليل السياسات، محمد علوش، أن “ظاهرة العنصرية تجاه السياح العرب في تركيا، لا بد أن تلقي ظلالاً سلبية على حركة السياحة هناك”.

ويضيف في تصريحات سابقة لـ”ارفع صوتك”: “على الحكومة التركية أن تضع علاجاً لمنع تفاقم الظاهرة، التي ستؤثر سلباً على القطاع السياحي، وعلى العلاقات الرسمية التركية العربية”.

” سلاح المقاطعة”

وعن أهم الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الظاهرة، يقول الشليمي: “التهديد بسلاح مقاطعة السياحة في تركيا هو سلاح جيد، لكن الأهم هو أن تتخذ السلطات إجراءات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة العنصرية، حتى لا تهتز علاقات تركيا السياسة والاقتصادية مع الدول العربية”.

وينوه إلى “ضرورة أن تتحرك البعثات الدبلوماسية العربية لحماية رعاياها هناك، بغية منع وقوع المزيد من حوادث التنمر والعنصرية من قبل المتطرفين والكارهين”.

ويطالب الشليمي بـ”ضرورة توفير الأمان من قبل الأجهزة الأمنية لجميع السياح الذين أتوا لقضاء وقت جميل بسلام وطمأننية”.

ويختتم حديثه بالقول: “يجب توعية العمال في قطاع السياحة والضيافة والمتاجر بضرورة حماية السياح من أي محاولات اعتداء قد يقدم عليها أتراك عاديون تجاه ضيوفهم، فهم بذلك يحافظون على مصدر رزقهم وعيشهم”.

الحرة – دبي