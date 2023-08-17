توقيف 37 شخصاً أطلقوا عيارات نارية احتفالاً بالتوجيهي وضبط 38 سلاحاً

أعلنت مديرية الأمن العام أنها تتابع رقابتها المشددة لرصد مرتكبي إطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات المشددة بحق المركبات المخالفة احتفالاً بإعلان نتائج الثانوية العامة.

وقالت المديرية إنّه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات، فقد تمكنت ولغاية فجر اليوم من توقيف 37 شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت 38 سلاحاً حتى صباح الخميس.

وبيّنت أنه وبالمدّة ذاتها فإن كوادرها المرورية حررت 3214 مخالفة، منها 1047 مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و88 مخالفة القيادة بصورة متهورة و2079 مخالفة أخرى مرتبطة بالاحتفالات.

وأكّدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة اليوم الخميس وخلال الأيام المقبلة، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات.