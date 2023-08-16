مصر تشهد حالة جدل صاخب بعد اعلان دولة زامبيا ضبط طائرة قادمة من القاهرة تحمل ملايين الدولارات والسبائك الذهبية

بعد ساعات من الجدل الذي رافق إعلان السلطات في زامبيا، عن احتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة، على متنها ملايين الدولارات وسبائك ذهب وأسلحة، كشفت مصر، اليومالأربعاء، تفاصيل جديدة، في أول ردٍّ رسمي من القاهرة على ما أعلنته زامبيا.

وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الطائرة التي احتجزتها زامبيا “هي طائرة خاصة قامت بالتوقف (الترانزيت) داخل مطار القاهرة، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها داخل كافة المطارات والموانئ المصرية”.

كما أضاف المصدر في تصريحه للوكالة أن “الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”، وأشار إلى أنه “بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس”.

المصدر قال أيضاً إنه “يتم حالياً التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية، للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة”.

احتجاز الطائرة في زامبيا

وكانت سلطات زامبيا أعلنت، الثلاثاء 15 أغسطس/آب، احتجاز طائرة خاصة تحمل 5.7 مليون دولار و602 قطعة معدنية، يعتقد أنها من الذهب، وأسلحة، لدى وصولها مطار كينيث كاوندا الدولي. وفق ما كشف مدير عام لجنة مكافحة المخدرات، نايسون باندا.

حيث قال باندا: “هبطت الطائرة المستأجرة التي انطلقت من القاهرة بمصر وعلى متنها بضائع خطرة بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، الإثنين”.

كما أوضح أنه “بناءً على معلومات نفذنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون عملية أسفرت عن مصادرة 5.7 مليون دولار و5 مسدسات و7 مخازن (لتلقيم الذخيرة) و126 طلقة و602 سبيكة ذهب تزن 127.2 كغ، وأجهزة لقياس الذهب”.

فيما أفاد بأنه تم احتجاز الطائرة التي تم العثور على هذه المضبوطات بها، إضافة إلى طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية. وأشار إلى أن الأموال المصادرة وضعت في عهدة “بنك زامبيا” المركزي، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

من جانبه، قال وزير تطوير المناجم والمعادن، بول كابوسوي، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن “الـ602 قطعة المشتبه في كونها من الذهب، وتم اكتشافها على الطائرة الخاصة المحتجزة، هي معادن أخرى مطلية بالذهب”.

أضاف أن المعادن التي تم اكتشافها في 4 صناديق تحتوي على 58 إلى 61% من النحاس، و38 إلى 41% من الزنك، وكميات ضئيلة من القصدير والأوزميوم والنيكل”.

بحسب كابوسوي “انضم خبراء الوزارة إلى لجنة مكافحة المخدرات، وأمضوا نحو 5 ساعات في فحص المعادن، وأرسلت الوزارة وفداً مؤلفاً من علماء الأحجار الكريمة وعلماء المعادن ومسؤولي المسح الجيولوجي، لضمان إجراء تحقيق شامل”.

وفق السلطات، احتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، لإجراء مزيد من التحقيقات. وقالت لوبيندا لينياما، محامية الموقوفين العشرة، إن موكليها “ينتظرون نتيجة التحقيق قبل اتخاذ قرار بشأن الطعن في القضية”.

حالة مٌربِكة من الجدل

وكانت مصر قد شهدت حالة من الجدل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعد إعلان السلطات في زامبيا ضبط طائرة قادمة من مصر على متنها ملايين الدولارات وسبائك ذهبية ومسدسات.

فقد اثار هذا الموضوع جدلا من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر وسم “مطار القاهرة” منصة “تويتر” في مصر، في حين تحدث مغردون عن وقوف متنفذين في الدولة خلف الحادثة.

وقال الفنان المعارض عمرو واكد: “تأكد بنسبة 1000% أنه لا يمكن أبدا ركوب سلاح وذخيرة على طيارة طالعة من مصر بدون مساعدة فرد ذو حيثية في الجيش”.

وأضاف: “لابد للمؤسسة العسكرية أن تقوم بدورها وتكشف عن هويته وأن تقدمه للمحاكمة. وهذا خبر ينص على أن المسئول عن مشروع تأمين المطار هو عبدالفتاح السيسي”.

وكتب الناشط سام يوسف باستغراب: “أين كانوا أشاوس سلطات مطار القاهرة التى تضبط الركاب المصريين المساكين الذين يتهموهم بتهريب جرامات قليلة من الذهب هى كل ما يملكون من شقى الغربة عندما خرجت عشرات سبائك الذهب وملايين الدولارات على متن طائرة خاصة الى زامبيا وغيرها؟؟؟”.

وتحدث مغردون أن الصور تثبت أن الذهب غير مدموغ (مختوم) وجرى تهريبه من مصر دون رقابة من البنك المركزي أو الحكومة، ما يفسر غلاء سعره في البلاد، معتبرين أن نجاح عملية التهريب لا يمكن أن تكون إلا بتسهيل من أشخاص متنفذين في الدولة.

السلطات الزامبية طلعت فضحة النظام في مصر صوت وصوره وأعلنت عن مكونات الشحنة المهربة على #طائرة_زامبيا وأعلنت ان كان مع الستة المصريين واحد هولندي وواحد اسباني ودول انا اعتقد انهم من فاغنر

النظام في مصر مش قادر يقرأ ان امريكا قرأت فاتحته وبتفضحه في كل خطوه ولا زال يتكبر

المعادلة… pic.twitter.com/N5P4Fwup6u — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 16, 2023