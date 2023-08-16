وسط مواجهات عنيفة.. قوات العدو تداهم مخيم بلاطة في نابلس وتوقع عشرات الإصابات وتفجّر منزلاً ومقراً لحركة فتح
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جرينتش+2 05:01
تحذير.. عصابة تركية للاتجار بالبشر تستغل فقر زوجين في مدينة الزرقاء وتقتطع كليتيهما بـ24 الف دولار
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