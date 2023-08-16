استمرار الطقس الحار جدًا اليوم الاربعاء وغدا وبعده

عمان – تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير الموجة الحارة ، لذا تستمر الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار ولاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء، يوم غدٍ الخميس، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية و الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تثير الغبار.

وتستمر الأجواء يوم السبت، حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة جدا في باقي المناطق ، وتكون مغبرة على فترات، ولاسيما في مناطق البادية ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19 وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 42 – 25، وفي مناطق السهول 37 – 23، وفي الأغوار الشمالية 41 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42- 29، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة