كتائب القسام تستولي على طائرة استطلاع للعدو شرق غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تمكنها يوم أمس الإثنين من الاستيلاء على طائرةٍ صهيونيةٍ مسيّرة من نوع “أوربيتر K1”.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الطائرة الإسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادي في أجواء شرق غزة. وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، مهمة مراقبة مستمرة لقطاع غزة، عبر تسيير الطائرات الاستطلاعية، وقد استعانت بهذه الطائرة منذ عدة سنوات، حيث تقوم إلى جانب مهامها من الرصد والمراقبة بعمليات الاغتيال والتصفية للمقاومين.

فقد سقطت هذه الطائرة بالأمس في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتبين أنها أداة تستخدم من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، كما أوردت قناة ريشت كان العبرية.

وأشارت القسام في مقطع فيديو لها، أن هذه الطائرة هي تجسسية كما أنها هجومية انتحارية.

وقالت ان الطائرة هي من طراز “أوربيتر K1″، وقد استخدم هذا النوع من الطائرات خلال الجولة الأخيرة بقطاع غزة، وتم من خلالها اغتيال قيادات بالجهاد الإسلامي.