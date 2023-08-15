عمان تُسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق منذ 100 عام، جراء سيطرة كتلة هوائية صحراوية لاهبة قادمة من الجزيرة العربية

قال مركز طقس العرب الإقليمي إن التقرير الرسمي الخاص بالملاحة الجوية الصادر عن مطار عمان المدني في منطقة ماركا قد سجل ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 43.7 درجة مئوية.

وأفاد “طقس “العرب” إنه بالعودة إلى بيانات الرصد الأرشيفية الخاصة بالمطار والممتدة إلى 100 سنة ماضية أيام نشوء إمارة شرق الأردن، فإن درجة الحرارة المُسجلة تُعتبر الأعلى على الاطلاق، منذ بدء تدوين السجلات المناخية.

وتعتبر الأجواء السائدة في الأردن غير معتادة للغاية، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن مُعدلاتها المُعتاد لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية كنتيجة لسيطرة كتلة هوائية شديدة الحرارة صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية و تسببت بأجواء لاهبة.

و أهاب “طقس العرب” بالمواطنين متابعة النشرات الجوية و التحديثات، والأخذ بالتحذيرات وتعليمات السلامة العامة على محمل الاهمية والجدية.