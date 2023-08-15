توافق وزراء الاردن والامارات واسرائيل على التفاصيل النهائية لاتفاقية “الماء مقابل الكهرباء”، تمهيدا لتوقيعها في مؤتمر المناخ بدبي

بحثت الإمارات وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، امس الإثنين، دفع مبادرة “الماء مقابل الكهرباء” الاردنية – الاسرائيلية وإنجاز بنودها، وذلك خلال اجتماع تم في أبوظبي حضره وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك مسؤولون من الأردن وأمريكا والإمارات.

فقد التقى المسؤولان الإسرائيليان بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، ومن الأردن وزراء الطاقة والثروة المعدنية صالح علي حامد الخرابشة، والمياه والري محمد جميل موسى النجار، وحماية البيئة معاوية الردايدة، إضافة إلى مدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض والمستشار الأول للمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، ديفيد ليفينغستون، وفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “والا”.

وقد ناقش الاجتماع دفع المبادرة الإقليمية لبيع إسرائيل مياه البحر المحلاة للأردن، وشراء الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية ستبنيها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، برعاية أمريكية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي: “زيارتي الحالية لأبوظبي هي شهادة على قوة دولة إسرائيل ومكانتها. هذه هي ثمار اتفاقات أبراهام التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو والتي ستغير الشرق الأوسط (..) إسرائيل دولة ناجحة وقوية، يريد جيرانها علاقة معها”.

وأضاف كاتس: “أرى مستقبلاً زاهرا حيث يصبح المشروع ليس فقط مبادرة إقليمية، بل بداية لمنتدى فريد للتعاون الرباعي بين إسرائيل والأردن والإمارات والولايات المتحدة، من أجل تعزيز مبادرات إضافية”.

وقد جرى بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية بشأن المبادرة في مؤتمر المناخ الذي سيعقد بدبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق موقع “والا”.

الاتفاق على التفاصيل النهائية

من جانبه قال مكتب نتنياهو في إفادة صحفية، إنه “تم وضع التفاصيل النهائية للمخطط العام، وفي نهايته ينتظر أن يتم توقيع الاتفاقية في دبي بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة”.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وقعت إسرائيل والأردن والإمارات إضافة إلى الجانب الأمريكي، على “إعلان نوايا” نحو تنفيذ المبادرة، التي سيحصل الأردن بموجبها على ما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما قوبل بغضب شعبي واسع في الأردن.

ووقتها، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن “الأردن، الذي يعاني من شح المياه ولديه ساحل قصير للغاية، سيحصل على حل لواحدة من أكثر مشاكله إلحاحاً؛ فيما إسرائيل، التي وضعت أهدافاً طموحة للانتقال إلى الطاقات المتجددة، وليست لديها مساحات مفتوحة كافية لإنشاء مزارع شمسية، ستستفيد في هذا السياق؛ بينما الإمارات، بصفتها المنفذ للمشروعين، ستكسب المال من الدولتين”.

وكالة الأناضول