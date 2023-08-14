في اجتماع “محبِط ويدعو لليأس” بمقر هيئة الأركان .. نتنياهو يوبّخ قادة الجيش ويهدد بعرضهم على جهاز فحص الكذب !!!

القدس المحتلة – قالت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وبّخ قادة جيشه خلال اجتماع موسّع عقده أمس في مقر هيئة الأركان بـ”تل أبيب”؛ على خلفية التسريبات بشأن تراجع استعدادات الجيش للقتال.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “نتنياهو” اتهم قادة الجيش بالإضرار بـ”قوة الردع” عبر التسريبات المتكررة للإعلام حول تراجع استعدادات الجيش للقتال بفعل موجة الاستنكاف في صفوف جنود الاحتياط وضباطه.

وذكرت أن “نتنياهو” صرخ على قائد سلاح الجو “تومير بار” ووبخّه بعد تسريبات على لسانه خلال اجتماعه مؤخرًا مع عدد من ضباط السلاح والطيارين، والتي حذّر فيها من أن الشرخ داخل الجيش في اتساع، وأن استعداداته للحرب آخذة في التراجع مع مرور الوقت.

وقال “نتنياهو” موبخًا “بار”: “ما هذا الجيش الذي يبدو وكأنه يسيطر على الدولة!!، أنتم تسببون الضرر لقوة الردع بهكذا تسريبات، لماذا كان عليكم الخروج بهذه العناوين؟”.

في حين لم يقف قائد الأركان “هرتسي هليفي” على الحياد وأجاب “نتنياهو” قائلًا: “من واجبنا التحذير حال تعرض استعدادات الجيش للخطر”.

ووجّه “نتنياهو” حديثه لقادة الجيش مضيفًا: “لقد جمّدنا التغييرات القضائية في المرة السابقة ثلاثة أشهر بناءً على توصياتكم، ولكن دون فائدة؛ لأن هناك من يسعى لإسقاط الحكومة بأي ثمن”.

وقد وصفت جهات حضرت الاجتماع بأنه “محبِط ويدعو لليأس”.

وقالت الصحيفة إنه: “على الرغم من المعطيات التي قدمت لنتنياهو حول مدى استعدادات الجيش لأي طارئ، إلا أنه حصل انطباع لدى الحضور أن الأمور آخذة في الاتساع، وأن خطوة كبيرة من شأنها إيقاف هذا الانحدار”.

وأشارت إلى أن “نتنياهو بدا في حالة قلق شديد من خروج قادة الأمن على الإعلام موجهين كلامهم للجمهور بشكل مباشر، وبالتالي سارع إلى إرسال رسالة لهم بأن رئيس الحكومة الذي حصل على التفويض من الشعب هو من يحرك دفّة القيادة وليست الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطته”.

وألمح نتنياهو بعد اللقاء، وفق الصحيفة، إلى أنه في حال لم تتوقف التسريبات “فلا مناص من عرض المشتبه بهم بالتسريبات على جهاز فحص الكذب”.

وفي السياق، كشفت القناة “12” العبرية عن مخطط يُدار في الخفاء حاليًا لخروج قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تصريح مباشر للجمهور هذا الشهر لتوضيح مدى تضرر الجيش من موجة الاستنكاف”.

وقالت القناة إن: “هذه الخطوة ستعتبر تحديًا لنتنياهو حال تمت”.

ولفتت إلى أن مصادر أمنية بررت تلك الخطوة برفض “نتنياهو” عقد جلسة لـ”الكابينت”، وتقديم معلومات للوزراء حول مدى الضرر الذي لحق بالجيش.

بينما نفى دهازا الشاباك والموساد وجود المخطط، مشيرين إلى أنهما يقدمان مواقفهما أمام المستوى السياسي، وليس أمام الجمهور.