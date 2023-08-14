وسط مواجهات عنيفة.. قوات العدو تداهم مخيم بلاطة في نابلس وتوقع عشرات الإصابات وتفجّر منزلاً ومقراً لحركة فتح
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جرينتش+2 04:58
في اجتماع “محبِط ويدعو لليأس” بمقر هيئة الأركان .. نتنياهو يوبّخ قادة الجيش ويهدد بعرضهم على جهاز فحص الكذب !!!
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