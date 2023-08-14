«عادل إمام شاهد شاف كل حاجة».. كتابٌ جديد يلقي الضوء على مشوار «الزعيم» وإبداعاته الفنية

تتكثّف الشائعات حول الفنان المصري الكبير عادل إمام، متناولة تدهور حالته الصحية واعتزاله الفن، ما دفع شقيقه المنتج عصام إمام للتأكيد على أنّ «الزعيم» بخير وصحته جيدة.

ورغم غيابه عن الأعمال الفنية منذ مسلسل «فلانتينو» (2020)، نفى شقيقه اعتزاله، مؤكداً أنه يتلقى كثيراً من العروض، وليس من بينها ما يشجّعه على العودة.

بعيداً عن الشائعات، احتفى «المهرجان القومي للمسرح المصري» بالفنان الكبير، مُطلقاً اسمه على دورته الحالية. وتصدرت صورة إمام «بوستر» المهرجان، فيما صدر، على خطّ موازٍ، أحدث كتاب عنه، مستمداً عنوانه من مسرحيته «شاهد ماشفش حاجة»، لكن مؤلّفه الصحافي والناقد أشرف غريب يؤكد عبر عنوان وصفحات كتابه أنّ «عادل إمام شاهد شاف كل حاجة».

ويصف المؤلّف، إمام، بـ«نهر يعيد خلق دلتاه كلما مرَّ به العمر»، ويثبت أنّ الموهبة حين تقترن بالذكاء تُضفي على صاحبها الشباب الدائم والنجاح المستمر، مشدداً على أنه منذ عرفت مصر والمنطقة العربية فن التمثيل وفي ظل معايير عدّة، من بينها التأثير والإثراء، وسنوات البقاء على القمة، وحب الجماهير، وعمق التجربة، ودوره المجتمعي، يبقى هناك اسم واحد لا خلاف عليه هو عادل إمام، وذلك لـ«الالتحاف بالناس»، وفق وصفه، ولقدرته اللافتة على إدارة موهبته، وهو في ذلك تلميذ نجيب لأستاذه وصديقه الحميم عبد الحليم حافظ، إذ عرف متى يتقدّم ومتى ينسحب، متى يقبل ومتى يرفض؛ بدليل رفضه المشاركة في مسرحية «العيال كبرت» بعد النجاح الساحق لمسرحية «مدرسة المشاغبين»، لإدراكه أنّ زمن البطولة الجماعية انتهى، وحان وقت البطولة الفردية.

ويبرهن المؤلّف كيف أصبح الفنان «شاهد شاف كل حاجة»، لعدم اكتفائه بالتفرّج، بل لتفاعله مع كل حدث في مصر والمنطقة العربية، حدّ أنه شارك أحياناً في صنع بعضها، فضلاً عن أنّ أعماله عكست التطوّرات المصرية. فحين رفعت «ثورة يوليو» (1952) قيمة التعليم، قال جملته الشهيرة: «بلد بتاعة شهادات صحيح»، في مسرحية «أنا وهو وهي»، نقطة الانطلاق التي قادته إلى النجاح الطاغي.

ويستعين المؤلّف بتصريحات الفنان الكبير، ويتوقّف عند علاقته بالأسرة وقول إمام: «أنا مرتاح الضمير، لأنّ أبي وأمي ماتا وهما راضيان عني. زوجتي وأولادي وأحفادي هم ثروتي الحقيقية»، متابعاً عن والدته: «أبكيها كلما تذكرتها. كانت بسيطة لكنها ذكية جداً، تستوعب أخطائي، تبارك خطواتي الفنية، وتدعو لي».

يُلقي الكتاب نظرة على مشوار إمام المسرحي الذي قدّم خلاله 17 مسرحية طوال 60 عاماً، و«هو عدد قليل جداً لا يليق بحجم موهبته»، وفق المؤلّف الذي يشير إلى أنّ «ثمة مسرحيات لم تنتشر، من بينها (النصابين)، (سري جداً)، (حصة قبل النوم)، إذ لم تُصوَّر تلفزيونياً»، لافتاً إلى أنه «أكثر فنان عربي، وربما عالمي، جال بأعماله المسرحية في دول العالم، حتى تلك غير الناطقة بالعربية، لاتّساع قاعدته الجماهيرية بصورة غير مسبوقة».

وفي فصل بعنوان «سينما عادل إمام… فتش عن الوطن»، يستعرض الكتاب كيف شكّل صوتاً للمواطن وعكس أزمات المجتمع الحقيقية، من خلال 123 فيلماً قدّمها، منذ أولها «أنا وهو وهي» (1962)، حتى آخرها «ألزهايمر» (2010).

يقول إمام إنه امتداد لأجيال سبقته، لذلك «مسؤوليتي كبيرة في الحفاظ على الفن الذي تركوه». ويذكر المؤلف أنّ ثمة 5 أسماء في تاريخ الفن العربي ينطبق عليهم واقع نجوم شباك التذاكر بمعناه الهوليوودي، هم حسب الترتيب الزمني لظهورهم؛ أنور وجدي، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، سعاد حسني، عادل إمام.

ويتضمّن الكتاب شهادات لعدد من كبار المبدعين عن إمام وتأثيره في الفن العربي. من بينهم؛ يوسف إدريس، وحيد حامد، شريف عرفة، سناء البيسي. كما يتضمّن رصداً لكل أعماله الفنية.