وسط مواجهات عنيفة.. قوات العدو تداهم مخيم بلاطة في نابلس وتوقع عشرات الإصابات وتفجّر منزلاً ومقراً لحركة فتح
أهم العناوين
جرينتش+2 04:57
دعوات لمقاطعة السياحة في تركيا، بعد إشتداد العنصرية ضد السياح العرب والاعتداءات اللفظية والجسدية عليهم/ 4 فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني