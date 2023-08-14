الحبس والغرامة لشخص حاول الاستيلاء على أموال مُسنّة متوفية

أفشلت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان محاولة متهم الاستيلاء على أموال سيدة متوفاة عن 89 عاما، وحرمان ورثتها من حق الاستفادة من أموالها، التي تتجاوز 322 ألف دينار، ذلك بعد أن زعم المتهم بدعوى تنفيذية، أن المرحومة مدانة له بمبلغ مليون ونصف دينار قدمها من خلال 10 كمبيالات تبين لاحقا أن جميعها مزورة.

وجرّمت المحكمة المتهم بجنحة الاستعمال المزور وقضت بحبسه مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه بـ 700 دينار، فيما تم إعلان براءته من جنحة وجناية التزوير والشروع بالاحتيال.

وحسب قرار محكمة التمييز الذي أيدت فيه محكمتي الاستئناف وبداية عمان، فإن السيدة المتوفاة من مواليد 1928، وكانت تعيش في مدينة الزرقاء وتوفيت في عام 2017 ، وليس لها زوج أو أبناء، وورثتها هم أولاد شقيقها ولها ابن بالتبني.

ووفق القرار، فإن السيدة كان لديها رصيد في أحد البنوك يزيد عن 315 ألف دينار، بالإضافة إلى رصيد في بنك آخر يقارب 7 آلاف دينار، وأن المتهم علم أن لها حسابات في البنوك، حيث سجل دعوى على اعتبار أن المتوفاة مدانة للمتهم بمبلغ مليون ونصف دينار، مرفقا 10 كمبيالات بواقع 150 ألف دينار لكل كمبيالة، وسجل الدعوى في محكمة البتراء بوادي موسى، كما ثبت أن عنوانها في منطقة عبدون، وجرى تبليغ شخص يدعى مصطفى على اعتبار أنه شقيق المرحومة.

فيما قامت المحكمة بتحويل القضية الى دائرة تنفيذ عمان، ذلك بعد أن تمكن المتهم من الحجز على أموال السيدة المتوفاة وتحويلها كأمانات لحساب القضة التي رفعها بموجب كمبيالات تبين لاحقا أنها مزورة، وقبل صرف المبلع علم ورثة السيدة حين راجعوا المحكمة المختصة، وسرعان ما أنكروا الدين، مطالبين بتدقيق الكمبيالات لوجود شبهة تزوير ، فيما قرر رئيس التنفيذ منع صرف المبلغ، حيث لم يتمكن المتهم من الاستيلاء على المبلغ كما لم يقم دعوى لإثبات الدين .

وبإجراء الخبرة على الكمبيالات تبين أنها مزورة، وليست محررة باسم السيدة المتوفاة، حيث تم إحالة المتهم إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.

الغد