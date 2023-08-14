الاحتلال يزعم اعتقال خلية لـ “حماس” خططت لخطف جندي إسرائيلي

القدس المحتلة – أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، صباح اليوم الإثنين، أنه قد اعتقل خلية تابعة لحركة “حماس” تضم 9 فلسطينيين، خططوا لسلسلة هجمات منها خطف جندي إسرائيلي.

وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقلين عددهم 9، وهم من سكان قرية بدو ما بين رام الله والقدس، وتم اعتقالهم الشهر الماضي.

وأشار البيان، إلى أن أفراد الخلية سلحوا أنفسهم، وأعدوا متفجرات وعبوات ناسفة، ووضعوا خطة للهروب ورصدوا مكان ينشط فيه الجيش الإسرائيلي بشكل روتيني، وجمعوا معلومات استخباراتية، وجهزوا مكانًا لإخفاء الجندي.

وقال الشاباك، أن اعتقال أفراد الخلية أدى لإحباط عملية خطف الجندي قبل تنفيذ العملية.

وكشفت التحقيقات مع أفراد الخلية، بأن عناصرها خططوا لتنفيذ هجمات إطلاق نار واستخدام عبوات ناسفة، وقد أنشأوا مختبرًا ذاتيًا لإعداد المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة والتي تم ضبطها وضبط المعمل وإغلاقه، وعثر بداخله على مواد أولية لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة، وضبط أسلحة من نوع كارلو، وخرائط تم تحديد مكان الهجوم من خلالها وطريق الانسحاب.

وقال الشاباك، إن أعضاء الخلية عملوا بطريقة منعزلة وحافظوا على أقصى درجات السرية من أجل تجنب كشف أنشطتهم.

وأشار الشاباك إلى أنه قبل نحو عامين تم إحباط خلية خططت لهجمات إطلاق نار وتفجير، وقال ان بعض أفرادها من سكان بدو ومن أقارب المعتقلين في الخلية الجديدة.