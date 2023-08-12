الأمن ينصح باستخدام المظلات والقبعات.. بدء تأثير الموجة الملتهبة على البلاد اليوم السبت وتستمر غداً، وتنكسر الاثنين
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جرينتش+2 01:16
مسؤول إسرائيلي يكشف المستور: تطبيعنا مع السعودية يشكّل مصلحة أميركية حقيقية، وليس لدينا ما نقدمه للفلسطينيين
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