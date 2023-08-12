رئيس نادي الوحدات يرفع استقالة 6 أعضاء بمجلس الإدارة إلى وزارة الشباب غداً

أعلن رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، اليوم السبت، عن رفع استقالة 6 أعضاء في مجلس إدارة النادي إلى وزارة الشباب، غدا الأحد، ما يعني اتجاه إدارة الفريق نحو هيئة مؤقتة.

وكان قد قدم 6 أعضاء في مجلس إدارة الوحدات استقالاتهم، عقب صدور قرار بمشاركة الفريق في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

من جهتها، قالت وزارة الشباب إنها لم تتلقَ أية استقالة من مجلس إدارة نادي الوحدات، مشيرة إلى أنها ترفع إلى مديرية شباب العاصمة.

والخميس الماضي، أعلن نادي الوحدات، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي الذي يضم لاعبا فلسطينيا يحمل جنسية إسرائيلية.

وقال الوحدات عبر منصة “فيسبوك”، إن مجلس إدارة النادي “قرّر بالإجماع المشاركة في الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، آخذين بعين الاعتبار تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء”، مشيرا إلى أن “المباراة فرضت على النادي وليست بمحض إرادته”.

ومن المقرّر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.

وفي حال عدم تمكّن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل إلى اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي.