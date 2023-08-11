المطربة نجاة (الصغيرة سابقاً) تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 85

الجيش الأوكراني أصبح "مغارة لصوص".. فضائح الفساد تضطر زيلينسكي لإقالة كل المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكرية
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