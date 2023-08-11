مركز إدارة الأزمات يحذر من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة

نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الجمعة، تحذيرات من الحالة الجوية حيث يتوقع أن يتأثر الأردن بكتلة هوائية حارة بدءا من السبت.

ودعا المركز عبر صفحته في منصة إكس (توتير سابقا) إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، كما طالب بعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي أعشاب جافة.

وكذلك، دعا المركز إلى تنظيم استخدام أجهزة التكييف للتخفيف من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة.

وطالب بعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال.

كما دعا المركز إلى عدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة وتجنب السباحة في البرك الزراعية.