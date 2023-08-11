استشهاد الشاب محمود الجراد واصابة 8 آخرين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها، فجر اليوم الجمعة، مخيم طولكرم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:27
مجلة «فورين بوليسي» تكشف عن صراع حاد بين الحليفين السابقين ابن سلمان وابن زايد، تحت عنوان “صناعة الهوية الوطنية”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني