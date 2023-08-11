عجوز ألمانية تعثر على خاتم ذهب داخل حبة بطاطا كانت تقضمها

في قصة غريبة أرادت عجوز ألمانية في ولاية هيسن تتناول بعض حبات البطاطا في وجبة طعامها فوجدت خاتماً ذهبياً. ويتوقع البعض أن لهذا الخاتم قصة، فما هي، ولمن يعود؟

عندما أرادت السيدة الألمانية ماريا تروس تحضير وجبة طعامها لم يخطر ببالها أن هذه الوجبة المكونة من حبات بطاطا مقشرة ومسلوقة ستكون بداية لقصية مثيرة ستشغلها ويكتب عنها الاعلام.

فالسيدة المسنة والتي تبلغ 90 عاماً اعتادت أن تقلي بعض حبات البطاطا المسلوقة كما تحب، والتي تحضرها لها ابنتها، حيث تقشر البطاطا وتطهوها بشكل بسيط بالماء، وتضعها في الثلاجة لتتناولها أمها عنما ترغب.

السيدة العجوز شعرت بشيء صلب وهي تتناول حبة البطاطا، فأخرجت ما في فمها مشمئزة، بعد أن اعتقدت بوجود دودة أو حشرة داخل حبة البطاطا، بيد أنها فوجئت بخاتم ذهب كان موجوداً داخل الحبة التي تناولتها، وهو ما أثار دهشتها بحسب موقع “هيسن شاو” الألماني.

نقش على الخاتم

على الخاتم الذهبي يوجد الحرفان “W” و “D” وتاريخ : 21/2/53 (WD 21.2.53) كما تم نقش قلب به سهم في المنتصف وداخله حرف N وهو ما قاد إلى الاعتقاد بأنه خاتم زواج، نشر عليه تاريخ الزواج والذي يعود بتاريخه إلى سبعين عاماً خلت.

السيدة تروس أخبرت ممرضتها كريستيانه غيغر التي تزورها باستمرار بالقصة، فقامت الأخيرة بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متكهنة بأن الخاتم قد يكون قد فقد بالحقل أثناء زرع البطاطا، وبقي بداخل إحدى الحبات.

صحيفة “غيسنر ألغيماينه” والتي كتبت أيضاً عن القصة سألت ابنتها عن مكان شراء البطاطا من أجل تعقب مصدرها. ابنة السيدة المسنة متأكدة من أنها قامت بشرائها من سوبرماركت “ايديكا” بالقرب من مكان سكناها. بيد أن الجزم من أن حبة البطاطا قادمة من داخل ألمانيا أم من خارجها لم يكون سهلاً.

ووفقاً للخبير الزراعي، كارل جوزيف-فالمانس من مكتب الدولة للزراعة في ولاية هيسن، توجهت الصحيفة له بالسؤال فإن احتمالية سقوط الخاتم في الحقل ممكنة، بيد أنها غربية ونادرة، وقد يكون من الأسهل الفوز بسحب اليانصيب من حدوث ذلك، بحسب الخبير.

بيد أنه وبالبحث عبر الانترنت وجدت الصحيفة الألمانية قصة شبيهة تعود بتاريخها إلى 10 سنوات خلت، حيث فقدت امرأة خاتمها الذهبي، في الحقل أثناء زراعة البطاطا، بيد أنه ظهر بعد سنوات.

الممرضة كريستيانه غيغر متأكدة من أن الخاتم يعود لامرأة؛ إذ “لا يمكن لأي رجل أن يلبس مثل هذا الخاتم الضيق”.

Eine Frau aus Mittelhessen entdeckt beim Biss in eine Kartoffel einen Ehering im Inneren. Mit den eingravierten Initialen samt Hochzeitsdatum wird nun nach dem Besitzer gefahndet. Der Fund an sich kommt einer biologischen Sensation gleich. https://t.co/8uZo652Qtj — hessenschau (@hessenschau) August 9, 2023