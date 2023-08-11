الجيش الأوكراني أصبح “مغارة لصوص”.. فضائح الفساد تضطر زيلينسكي لإقالة كل المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكرية

(CNN)– أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية، وسط انتشار الفساد، مؤكدا وجود 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو، اليوم الجمعة: “لقد عقدت للتو اجتماعا لمجلس الأمن القومي والدفاع”.

وأضاف: “إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها، هي نتائج التفتيش على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، وفي الإجمالي، هناك 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية”.

ومن بين تلك القضايا، أشار زيلينسكي إلى “الإثراء غير المشروع، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، والمزايا غير القانونية، والنقل غير القانوني للأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية عبر الحدود”.

وقال الرئيس الأوكراني إن القرار كان “إقالة جميع” المفوضين العسكريين الإقليميين”.

وأوضح: “يجب أن يدير هذا النظام أناس يعرفون بالضبط ما هي الحرب، ولماذا تعد الرشوة في زمن الحرب خيانة عظمى”.

وأضاف زيلينسكي أن “كل” مفوض عسكري “يخضع لتحقيق جنائي سيُحاسب”، و”المسؤولون الذين خلطوا بين أشرطة أكتافهم والربح سيقدمون بالتأكيد إلى العدالة”.