الجيش الأوكراني أصبح "مغارة لصوص".. فضائح الفساد تضطر زيلينسكي لإقالة كل المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكرية
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جرينتش+2 08:31
الجيش الأوكراني أصبح “مغارة لصوص”.. فضائح الفساد تضطر زيلينسكي لإقالة كل المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكرية
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