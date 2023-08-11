استشهاد الشاب محمود الجراد واصابة 8 آخرين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها، فجر اليوم الجمعة، مخيم طولكرم/ فيديو
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جرينتش+2 11:44
استشهاد الشاب محمود الجراد واصابة 8 آخرين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها، فجر اليوم الجمعة، مخيم طولكرم/ فيديو
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