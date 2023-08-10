وحدة تنسيقالقبول الموحد تُحدث بيانات موقعها الإلكتروني والبوابة الإلكترونية

عمان – أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أنها أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسميه قسم مرحلة البكالوريوس، وقسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن التخصصات لمرحلة البكالوريوس شملت (523) تخصصاً في تسع جامعات حكومية، إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وطلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم وعددها (121) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.

كما شملت طلب آخر للقبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية وعددها (12) تخصصاً، حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لدراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام (2022 – 2023).

وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام سواءً من داخل أو خارج الأردن وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي (www.admhec.gov.jo) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه، مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة للاسترشاد بها فقط، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد ، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديث بيانات البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” والتي تتضمن خطة توجيهية وإرشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والإقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم المهني والتقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية وبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص وما هي الصعاب التي تواجهه وكيف يمكن أن يتغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال الرابط التالي (http://admhec.gov.jo/mjr2017/).

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