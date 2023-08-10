وحدة تنسيقالقبول الموحد تُحدث بيانات موقعها الإلكتروني والبوابة الإلكترونية

بعدما أحرقوا القرآن.. إشتعال الحرائق الفادحة في سائر أرجاء أوروبا وأمريكا الشمالية، لأول مرة منذ عشرات السنين/ فيديو
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