هام جداً.. مديرية الأمن العام تشدد على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات خلال موجة الحر، اعتباراً من يوم غد الجمعة

استشهاد المقاوم أمير خليفة، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات العدو خلال مداهمتها قرية زواتا غرب مدينة نابلس
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