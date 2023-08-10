استشهاد المقاوم أمير خليفة، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات العدو خلال مداهمتها قرية زواتا غرب مدينة نابلس
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جرينتش+2 11:11
مستوطَنة العمر !!
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