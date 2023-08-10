بعدما أحرقوا القرآن.. إشتعال الحرائق الفادحة في سائر أرجاء أوروبا وأمريكا الشمالية، لأول مرة منذ عشرات السنين/ فيديو
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جراء موقفه المحايد من الحرب الأوكرانية.. وثيقة سرية تفضح دور واشنطن في دفع قيادة باكستان العميلة لعزل عمران خان
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