الأمم المتحدة: السودانيات يعانين من عنف جنسي “مقزز”، والقتال في دارفور ينكأ “الجراح القديمة للتوتر العرقي”

استشهاد المقاوم أمير خليفة، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات العدو خلال مداهمتها قرية زواتا غرب مدينة نابلس
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