استشهاد المقاوم أمير خليفة، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات العدو خلال مداهمتها قرية زواتا غرب مدينة نابلس

نابلس – استشهد شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها بلدة زواتا غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد أمير خليفة، من سكان مخيم العين، قد أصيب بجروح حرجة بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة انقاذ حياته من قبل الطواقم الطبية.

والشهيد خليفة من المطلوبين لقوات الاحتلال التي تحاول اعتقاله منذ أشهر.

وفي التفاصيل، استشهد مقاوم فلسطيني، فجر اليوم الخميس، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا غرب مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب صباح اليوم الخميس، إن الشاب أمير أحمد محمد خليفة (٢٧ عاما)، استشهد بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.

وقال شقيق الشهيد أمير خليفة في تصريحات صحفية، إن شقيقه وقع في كمين لقوات الاحتلال، التي استدرجته إلى خارج المخيم ومن ثم اغتالته.

وبين أن شقيقه الشهيد أمير كان مطارداً للاحتلال منذ عامين، وحاول الاحتلال اغتياله عبر قواته الخاصة عدة مرات.

وبينت مصادر محلية أن المقاوم خليفة أصيب بجروح حرجة بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده في مستشفى رفيديا.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

ونعت مآذن مساجد نابلس هذا الشهيد المطارد أمير خليفة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال مع ساعات الفجر.

ورفع الشهيد “أمير” عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 224 شهيدًا، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل، بينهم 183 شهيدًا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و37 شهيداً من قطاع غزة.

عمليات إطلاق نار ومواجهات

وفي جنين، أطلق مقاومون النار بكثافة تجاه قوة لجيش الاحتلال قرب مثلث الشهداء جنوب المحافظة، واستهدفوها بالعبوات محلية الصنع.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرق المحافظة، الليلة الماضية.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة، صباح اليوم الخميس، بعد اعتقال الشابين أحمد وأنس الريماوي.

وفي القدس المحتلة، استهدف فلسطينيون برجاً عسكرياً لجيش الاحتلال قرب مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، بالألعاب النارية، كما اندلعت مواجهات في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفي بلدة العيساوية.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مخيم العزة (بيت جبرين)، خلال ساعات مساء امس الاربعاء، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز، وفي وقت سابق اندلعت مواجهات في الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وفي الخليل، استهدف فلسطينيون برجاً عسكرياً لجيش الاحتلال قرب مخيم العروب شمال المحافظة، بالزجاجات الحارقة، كما ألقى مقاومون قنابل محلية الصنع تجاه قوة للاحتلال قرب بلدة بيت أمر.