بعدما أحرقوا القرآن.. إشتعال الحرائق الفادحة في سائر أرجاء أوروبا وأمريكا الشمالية، لأول مرة منذ عشرات السنين/ فيديو
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إيقاف القبول في 74 تخصصاً لمرحلة البكالوريوس و114 للكليات
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