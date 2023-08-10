إيقاف القبول في 74 تخصصاً لمرحلة البكالوريوس و114 للكليات

قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الخميس، إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.

وبحسب بيان للمجلس، فإن “السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص” وهو ما أكده مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما “سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي”.

واليوم الخميس، أقر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع، إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024.