أعاد 67 ألف دينار الى صاحبها.. كريشان يُكرّم عامل وطن لأمانته

كرّم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، عامل الوطن خالد ظاهر السعود من بلدية الطفيلة الكُبرى، الذي عثر قبل يومين على مبلغ (67) ألف دينار أمام فرع أحد البنوك في الطفيلة واعادها إلى صاحبها.

وأشاد كريشان خلال التكريم الذي حضره أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم عدينات، بأمانة عُمّال الوطن الذين يضربون أروع الأمثلة في الوطنية والإخلاص والأمانة، والعزة والكرامة، وحرصهم على إعادة الأموال والأشياء الثمينة المفقودة إلى أصحابها، مؤكداً أن السعود، يُجسّد مثالاً حيّاً للأمانة والخير والعمل الصالح.

من جانبه، قال السعود إن الأمانة لا تحتاج إلى تكريم، وأنه يفخر كعامل وطن أن جعل من عمله أنموذجاً في ترسيخ الأمانة والمسؤولية وإعادة المفقودات إلى أصحابها، إكراماً لله عز وجل، وانطلاقاً من عقيدته الإسلامية السمحة، وإنسانيته وأردنيته التي تقوم على المحبة.

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