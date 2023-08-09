الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يطال البلاد مهما كان نوعه، وفاءً لوديعة الشهداء وضماناً لمستقبل الاجيال
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جرينتش+2 08:27
وفاة واصابتان بتصادم مركبتي ديانا وقلاب على طريق الرويشد
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