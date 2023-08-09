وفاة واصابتان بتصادم مركبتي ديانا وقلاب على طريق الرويشد

توفي شخص واصيب اثنان آخران بحادث تصادم وقع بين مركبتي شحن ديانا وقلاب على طريق الرويشد باتجاه حدود الكرامة.

وقال ضابط عمليات غرفة ادارة الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام، صباح اليوم الاربعاء، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة مساء امس حيث تم اخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج اللازم .

وعلل سبب الحادث بعدم أخذ سائق “الديانا” لاحتياطات السلامة المرورية والسرعة الزائدة وعدم الانتباه ما أدى الى اصطدامه بمركبة الشحن الآخرى “القلاب” من الخلف .

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق الى الابتعاد عن مشتتات الانتباه اثناء القيادة والالتزام بقواعد السير حفاظا على سلامتهم العامة .