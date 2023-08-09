نانسي عجرم تطرح أحدث أغنياتها “تيجي ننبسط” (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية تيجي ننبسط من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: طارق مدكور.

وقد حظيت هذه الاغنية الجديدة التي حملت عنوان “تيجي ننبسط” بتفاعل واسع عند الجمهور، عقب طرحها بساعات قليلة.

وأشاد العديد من المتابعين بكلمات الأغنية والمشاهد المصورة فيها، مؤكدين أنها تحمل التفاؤل والطاقة الإيجابية والفرح، وأضاف آخرون أنهم يحتاجون لمثل هذه النوعية من الأغاني في الوقت الحالي.

وقد حققت هذه الأغنية التي كتبها الشاعر تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، أكثر من 600 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناة الفنانة على “اليوتيوب”.

وتقول كلماتها باللهجة المصرية: “حبيبي تيجي نِنبسط، ولو الدنيا إتكربِست، نمشي ونديها ضهرنا، بِنروق وإحنا لوحدنا، والناس عادي لو هيست هيست، عادي لو هيست آه، حبيبي تيجي نِنبسط”.

وكانت نانسي عجرم قد احيت، قبل بضعة أيام، حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة رفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.

وقد تألقت نانسي بغناء كوكبة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي من أبرزها: الدنيا حلوة، يا أطبطب، وحبك سفاح وغيرها الكثير وسط حضور جماهيري كبير.. إذ رفع الحفل شعار كامل العدد sold out.

