في مؤشر على قرب الخروج من الفراغ الدستوري.. التيار الحر وحزب الله يتفقان على اختيار مرشح "توافقي" للرئاسة اللبنانية
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 133 ألف تصريح عمل اردني تم منحها للعمالة المصرية
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