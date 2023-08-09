في مؤشر على قرب الخروج من الفراغ الدستوري.. التيار الحر وحزب الله يتفقان على اختيار مرشح "توافقي" للرئاسة اللبنانية
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مشعل ولغة حكيم الزمان.. مُصارحات مطلوبة وإن جاءت متأخرة!!
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