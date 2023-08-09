رئيس الموساد الأسبق يعلن ان ممارسات وسياسات حكومة نتنياهو المتطرفة سوف تؤدي الى نهاية "الحلم الصهيوني"
أهم العناوين
جرينتش+2 10:10
رئيس الموساد الأسبق يعلن ان ممارسات وسياسات حكومة نتنياهو المتطرفة سوف تؤدي الى نهاية “الحلم الصهيوني”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني