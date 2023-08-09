الأسد: لن ألتقي أردوغان بشروطه، وهناك سيناريوهات هدفها نشر الرعب في سوريا لتكرار ما حدث بالعراق وليبيا

في مؤشر على قرب الخروج من الفراغ الدستوري.. التيار الحر وحزب الله يتفقان على اختيار مرشح "توافقي" للرئاسة اللبنانية
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جرينتش+2 01:44
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