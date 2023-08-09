اعتقال أردني وسوري بالسعودية بحوزتهما 1,394,000 قرص مخدر

الرياض – أعلنت السعوديّة، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مقيم أردني وآخر سوري، بعدما ضبط بحوزتهما ضبط (1,394,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع في العاصمة الرياض، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعوديّة “واس”.

وقالت الوكالة السعوديّة، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في البلاد أوقفت المتهمين وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأضافت، أن الجهات الأمنية السعوديّة تدعو للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.