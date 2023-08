إصابة 52 شخص في انفجار بمصنع قريب من موسكو/ فيديو

موسكو: أصيب 52 شخصا على الأقل بجروح جراء انفجار وقع في مصنع روسيا خارج موسكو، اليوم الأربعاء، على ما قال حاكم المنطقة.

وأشار مسؤولون في مدينة سيرغييف بوساد التي تبعد نحو 56 كيلومترا شمال شرق العاصمة إلى أن الانفجار وقع في مصنع للمعدات البصرية.

وأوضح حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف للتلفزيون الرسمي “حتى الآن، طلب 52 شخصا مساعدة طبية”.

وأضاف “بعضهم مصاب بكدمات طفيفة من موجة الانفجار، والبعض الآخر مصاب بحروق”.

وأظهر فيديو نشرته وسائل إعلام حكومية كرة ساطعة من اللهب تنفجر في الأفق تلتها موجة صدمية تسببت في تحطّم نوافذ بعض المباني.

وقال فوروبيوف إنه لا يمكنه التعليق على سبب الانفجار، لكنّه قيد التحقيق.

/2. More footage of explosion in Sergiyev Posad, near Moscow. ~520km from Ukraine border.

The cause is not yet known. But in the morning Russian media reported the drone attack on Moscow.

The plant is known for producing military optics for the Russian army. pic.twitter.com/bXj1vXMgwc

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 9, 2023