211 ألف شيك مرتجع في الأردن خلال العام الماضي

وسط اشتباكات مُسلحة.. جيش العدو يُفجّر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، صباح اليوم، بمخيم عسكر شرقي نابلس/ فيديو
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